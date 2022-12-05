Anthony Davis 55 sayı ile oynadı, Lakers seriyi sürdürdü

Los Angeles Lakers, Anthony Davis'in 55 sayı ile oynadığı maçta, Washington Wizards'ı 130-119 mağlup etti.

NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Son dönemde formunu artıran Lakers, deplasmanda Wizards'ı 11 sayı farkla 130-119 geçerek üst üste 3'üncü, son 10 maçında ise 8'inci galibiyetine ulaştı.

Anthony Davis maça damgasını vurdu

Sezonun 10. galibiyetini elde eden Lakers'ta all-star Anthony Davis, 55 sayı ve 17 ribauntla "double-double" yaparken, kariyerinin 59 sayılık rekoruna da çok yaklaştı.

Lebron James galibiyete 29 sayıyla katkı verdi

LeBron James 29 sayı, 8 ribaunt ve 6 asist, Lonnie Walker 20 sayı, Russell Westbrook 6 sayı, 15 asist ve 7 ribauntla skora katkı sağladı.

Bu sezon 13. kez kaybeden Wizards'ta Kristaps Porzingis 27 sayı ve 9 ribaunt, Kyle Kuzma 26 sayı, 7 ribaunt ve 4 asist, Corey Kispert 16 sayı, Monte Morris 14 sayı ve 4 asistle oynadı.

Cedi Osman'ın 10 sayı ile oynadı

Doğu Konferansı ekiplerinin mücadelesinde, New York Knicks, konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 92-81 yendi.

Jalen Brunson 23 sayı attı

Sezonun 11. galibiyetine ulaşan Knicks'te Jalen Brunson 23 sayı, Julius Randle 18 sayı, 9 ribaunt ve 4 asist, RJ Barrett 15 sayı ve 8 ribaunt, Immanuel Quickley 12 sayı ve 5 ribaunt, Isaiah Hartenstein 10 sayı ve 9 ribauntla mücadele etti.

Caveliers'ın en skoreri Mitchell oldu

Sezonun 9. mağlubiyetini alan 15 galibiyetli, Cavaliers'ta Donovan Mitchell 23 sayı, 4 ribaunt ve 5 asist, Darius Garland 17 sayı, Evan Mobley 11 sayı ve 10 ribaunt, milli basketbolcu Cedi Osman ise 10 sayı, dörder ribaunt ve asist, 3 top çalmalık performans sergiledi.

NBA'de alınan diğer sonuçlar şöyle:

New Orleans Pelicans-Denver Nuggets: 121-106

San Antonio Spurs-Phoenix Suns: 95-133

Detroit Pistons-Memphis Grizzlies: 112-122

Sacramento Kings-Chicago Bulls: 110-101

Portland Trail Blazers-Indiana Pacers: 116-100

Brooklyn Nets-Boston Celtics: 92-103