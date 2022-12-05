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- Anthony Davis 55 sayı ile oynadı, Lakers seriyi sürdürdü
Anthony Davis 55 sayı ile oynadı, Lakers seriyi sürdürdü
- 05.12.2022 - 15:06
NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Son dönemde formunu artıran Lakers, deplasmanda Wizards'ı 11 sayı farkla 130-119 geçerek üst üste 3'üncü, son 10 maçında ise 8'inci galibiyetine ulaştı.
Anthony Davis maça damgasını vurdu
Sezonun 10. galibiyetini elde eden Lakers'ta all-star Anthony Davis, 55 sayı ve 17 ribauntla "double-double" yaparken, kariyerinin 59 sayılık rekoruna da çok yaklaştı.
Lebron James galibiyete 29 sayıyla katkı verdi
LeBron James 29 sayı, 8 ribaunt ve 6 asist, Lonnie Walker 20 sayı, Russell Westbrook 6 sayı, 15 asist ve 7 ribauntla skora katkı sağladı.
Bu sezon 13. kez kaybeden Wizards'ta Kristaps Porzingis 27 sayı ve 9 ribaunt, Kyle Kuzma 26 sayı, 7 ribaunt ve 4 asist, Corey Kispert 16 sayı, Monte Morris 14 sayı ve 4 asistle oynadı.
Cedi Osman'ın 10 sayı ile oynadı
Doğu Konferansı ekiplerinin mücadelesinde, New York Knicks, konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 92-81 yendi.
Jalen Brunson 23 sayı attı
Sezonun 11. galibiyetine ulaşan Knicks'te Jalen Brunson 23 sayı, Julius Randle 18 sayı, 9 ribaunt ve 4 asist, RJ Barrett 15 sayı ve 8 ribaunt, Immanuel Quickley 12 sayı ve 5 ribaunt, Isaiah Hartenstein 10 sayı ve 9 ribauntla mücadele etti.
Caveliers'ın en skoreri Mitchell oldu
Sezonun 9. mağlubiyetini alan 15 galibiyetli, Cavaliers'ta Donovan Mitchell 23 sayı, 4 ribaunt ve 5 asist, Darius Garland 17 sayı, Evan Mobley 11 sayı ve 10 ribaunt, milli basketbolcu Cedi Osman ise 10 sayı, dörder ribaunt ve asist, 3 top çalmalık performans sergiledi.
NBA'de alınan diğer sonuçlar şöyle:
New Orleans Pelicans-Denver Nuggets: 121-106
San Antonio Spurs-Phoenix Suns: 95-133
Detroit Pistons-Memphis Grizzlies: 112-122
Sacramento Kings-Chicago Bulls: 110-101
Portland Trail Blazers-Indiana Pacers: 116-100
Brooklyn Nets-Boston Celtics: 92-103