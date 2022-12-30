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    AYOS Konyaspor - Galatasaray NEF basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Galatasaray NEF, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 13. hafta mücadelesinde AYOS Konyaspor'a konuk olacak. İşte maçın detayları..
    • 30.12.2022 - 10:03
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    AYOS Konyaspor - Galatasaray NEF basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan 13 hafta maçları ile devam ediyor. 13. haftada oynanacak olan AYOS Konyaspor - Galatasaray NEF maçının detayları merak uyandırdı.

    Basketbolseverler AYOS Konyaspor - Galatasaray NEF maçının detaylarını araştırmaya başladı.

    Galatasaray NEF oynadığı 12 maçta aldığı 7 galibiyet 5 mağlubiyet ile 6. sırada yer alırken AYOS Konyaspor 12 maçta aldığı 4 galibiyet 8 mağlubiyet ile 12. sırada yer alıyor.

    Peki AYOS Konyaspor - Galatasaray NEF maçı ne zaman oynanacak? İşte mücadelenin detayları..

    AYOS Konyaspor - Galatasaray NEF maçı ne zaman?

    AYOS Konyaspor - Galatasaray NEF maçı 31 Aralık Cumartesi günü saat 13.00'de oynanacak. Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 5 kanalından naklen yayınlanacak.


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