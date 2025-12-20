Bahçeşehir Koleji, Karşıyaka deplasmanında kazandı

- Bahçeşehir Koleji, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Karşıyaka'yı deplasmanda 74-71 yendi.
- Karşılaşma Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynandı.
- Bahçeşehir Koleji adına en skorer oyuncu Williams 21 sayı attı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Karşıyaka ile Bahçeşehir Koleji kozlarını paylaştı.
Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 74-71'lik skorla konuk takım Bahçeşehir Koleji oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Mustafa Kemal Atatürk
Hakemler: Mehmet Şahin, Polat Parlak, Tolga Akkuşoğlu
Karşıyaka: Sokolowski 13, Samet Geyik 2, Manning 17, Alston 9, Moody 8, Young 14, Serkan Menteşe, Gordic 3, Bishop 1, Egemen Güven, Ege Özçelik, Mert Celep 4
Bahçeşehir Koleji: Mitchell 9, Flynn 6, İsmail Akpınar 6, Cavanaugh 12, Williams 21, Homesly 8, Koprivica 7, Kenan Sipahi 2, Göktuğ Baş, Hale 3
1. Periyot: 21-21
Devre: 40-40
3. Periyot: 56-63