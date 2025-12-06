Bahçeşehir Koleji, Manisa Basket deplasmanında kazandı

- Bahçeşehir Koleji, Türkiye Basketbol Süper Ligi 10. haftasında Manisa Basket'i 77-70 yendi.
- Maç, Muradiye Spor Salonu'nda oynandı.
- Bahçeşehir Koleji'nde Flynn 18 sayı ile en skorer isim oldu.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Manisa Basket ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya geldi.
Muradiye Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 77-70'lik skorla konuk takım Bahçeşehir Koleji oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Muradiye
Hakemler: Ali Şakacı, Tolga Ediz, Nazlı Çisil Güngör
Manisa Basket: Smith 14, Yiğit Onan 12, Mintz 11, Johnson 5, Pereira 12, Karahan Tuan Efeoğlu, Buğra Çal 2, Zemaitis 7, Mobley 5, Altan Çamoğlu 2
Bahçeşehir Koleji: Mitchell 10, Flynn 18, Cavanaugh 11, Williams 8, Kenan Sipahi 11, Koprivica 8, Ponitka 8, İsmet Akpınar 3, Göktuğ Baş, Hale
1. Periyot: 26-20
Devre: 45-41
3. Periyot: 60-63