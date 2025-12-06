Abone ol: Google News

Bahçeşehir Koleji, Manisa Basket deplasmanında kazandı

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Bahçeşehir Koleji deplasmanda Manisa Basket'i 77-70 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 06.12.2025 20:05
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Manisa Basket ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya geldi.

Muradiye Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 77-70'lik skorla konuk takım Bahçeşehir Koleji oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Muradiye

Hakemler: Ali Şakacı, Tolga Ediz, Nazlı Çisil Güngör

Manisa Basket: Smith 14, Yiğit Onan 12, Mintz 11, Johnson 5, Pereira 12, Karahan Tuan Efeoğlu, Buğra Çal 2, Zemaitis 7, Mobley 5, Altan Çamoğlu 2

Bahçeşehir Koleji: Mitchell 10, Flynn 18, Cavanaugh 11, Williams 8, Kenan Sipahi 11, Koprivica 8, Ponitka 8, İsmet Akpınar 3, Göktuğ Baş, Hale

1. Periyot: 26-20

Devre: 45-41

3. Periyot: 60-63

