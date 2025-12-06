Fenerbahçe'de Nelson Semedo sakatlandı

- Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Nelson Semedo, Başakşehir maçının ilk yarısında sakatlandı.
- Semedo, Harit'in müdahalesi sonrası oyuna devam edemedi ve 20. dakikada yerini Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı.
- Semedo'nun sakatlığı Fenerbahçe'ye kötü bir haber oldu.
Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan kritik müsabakanın ilk yarısında konuk takım Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.
Sarı-lacivertlilerde Portekizli sağ bek Nelson Semedo sakatlık yaşadı.
SEMEDO YERİNE KEREM GİRDİ
Mücadelenin 17. dakikasında savunmadan hızla topu çıkartan Semedo, orta alanda Harit'in müdahalesi sonrası durdurulurken hakem Adnan Deniz Kayatepe faul çaldı.
Pozisyonun devamında Semedo kendisini yere bıraktı.
Hakem sağlık ekiplerini sahaya davet ederken, daha sonra kenar yönetimine değişiklik talebinde bulunuldu.
Semedo, maçın 20. dakikasında yerini Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı.