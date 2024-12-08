Bahçeşehir Koleji, Manisa Basket'i mağlup etti

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 9. hafta mücadelesinde Bahçeşehir Koleji ile Manisa Basket karşı karşıya geldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 86-71'lik skorla ev sahibi takım Bahçeşehir Koleji oldu.
SKOR DAĞILIMI
Bahçeşehir Koleji: Smith 7, Şehmus Hazer 6, Odiase 11, Cavanaugh 11, Bouteille 7, Massinburg 13, Furkan Haltalı 6, Egehan Arna, Simonovic 13, Ponitka 12
Manisa Basket: Chiozza 7, Leon Apaydın, Saben Lee 18, Thomas 7, White 20, Pickett, Buğra Çal, Besson 13, Yunus Emre Sonsırma 6
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