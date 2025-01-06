Bahçeşehir Koleji, TOFAŞ'ı yendi

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta mücadelesinde Bahçeşehir Koleji ile TOFAŞ karşı karşıya geldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 85-78'lik skorla ev sahibi takım Bahçeşehir Koleji oldu.
SKOR DAĞILIMI
Bahçeşehir Koleji: Smith 17, Şehmus Hazer 9, Odiase 3, Cavanaugh 12, Bouteille 13, Simonovic 6, Ponitka 8, Furkan Korkmaz 17, Furkan Haltalı, Göktuğ Baş
TOFAŞ: Reed 23, Özgür Cengiz 5, Yiğitcan Saybir 4, Tolga Geçim 5, Pasecniks 13, Trifunovic 3, Berk Demir 5, Obrien 14, Bankston 6
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