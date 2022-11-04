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Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko EuroLeague 6. hafta maçında deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maçın saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. İşte maçın detayları..