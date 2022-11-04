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- Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- 04.11.2022 - 10:22
Fenerbahçe Beko Turkish Airlines EuroLeague 6. hafta maçında İspanyol ekibi Barcelona’ya konuk olacak. EuroLeague'de 5'te 5 yapan temsilcimiz Barcelona'yı da yenerek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.
EuroLeague'de namağlup lider olan Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde de 5'te 5 yaparak ilerliyor. Sarı lacivertliler son maçta sahasında Pınar Karşıyaka’yı 100-88 yenmeyi başardı.
Yunan koç Dimitris İtudis yönetiminde yeni sezona fırtına gibi bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko'nun Barcelona ile oynayacağı maçın detayları merak uyandırdı.
Basketbolseverler Barcelona - Fenerbahçe Beko maçının detaylarını araştırmaya başladı. Peki Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?
Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı 4 Kasım Cuma günü (bugün) saat 22.30'da başlayacak. Palau Blaugrana’da oynanacak mücadele S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.