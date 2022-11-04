Petrol
96.75
2.20%
Euro
18.2028
0.14%
Dolar
18.6163
0.01%
Altın
986.61
1.15%
Borsa
4154
1.19%
Bitcoin
386.852
1.22%
BTXN Coin
10.28
1.98%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Açık 11 C

    Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Fenerbahçe Beko EuroLeague 6. hafta maçında deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maçın saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. İşte maçın detayları..
    • 04.11.2022 - 10:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Fenerbahçe Beko Turkish Airlines EuroLeague 6. hafta maçında İspanyol ekibi Barcelona’ya konuk olacak. EuroLeague'de 5'te 5 yapan temsilcimiz Barcelona'yı da yenerek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

    EuroLeague'de namağlup lider olan Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde de 5'te 5 yaparak ilerliyor. Sarı lacivertliler son maçta sahasında Pınar Karşıyaka’yı 100-88 yenmeyi başardı.

    Yunan koç Dimitris İtudis yönetiminde yeni sezona fırtına gibi bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko'nun Barcelona ile oynayacağı maçın detayları merak uyandırdı.

    Basketbolseverler Barcelona - Fenerbahçe Beko maçının detaylarını araştırmaya başladı. Peki Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?

    Barcelona - Fenerbahçe Beko maçı 4 Kasım Cuma günü (bugün) saat 22.30'da başlayacak. Palau Blaugrana’da oynanacak mücadele S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.


    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Kaza yapan kadın sürücü, gazetecilere saldırdı
    3. Sayfa

    Kaza yapan kadın sürücü, gazetecilere saldırdı

    Konya'daki rezidansta işkenceye uğrayan kadın adını değiştirdi
    3. Sayfa

    Konya'daki rezidansta işkenceye uğrayan kadın adını değiştirdi

    Görüş Bildir