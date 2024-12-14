Basketbolda, Avrupa kupalarında Türk ekipleri haftayı 8 galibiyetle tamamladı

AA & Ensonhaber

Avrupa kupalarında 2024-2025 sezonunda Türkiye'yi temsil eden takımlardan erkeklerde 10, kadınlarda ise 4 takım yoluna devam ediyor.

EuroLeague'de Fenerbahçe ve Anadolu Efes, EuroCup'ta Beşiktaş, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Karşıyaka, Aliağa Petkim ile Manisa Basket, FIBA Avrupa Kupası'nda ise TOFAŞ yer alıyor.

Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve ÇBK Mersin, FIBA Avrupa Kupası'nda ise Galatasaray ve Beşiktaş Türkiye adına parkeye çıkıyor.

3 EKİBİMİZ MAÇ YAPMADI

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta Galatasaray, Aliağa Petkim ve Manisa Basket'in gruplarında maç oynanmadı.

TÜRK DERBİSİNDE KAZANAN BEŞİKTAŞ

EuroCup'ta ise iki Türk takımı Beşiktaş ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı kazanan taraf Beşiktaş oldu.

KADIN BASKETBOLUNDA 4'TE 4

Türkiye'yi kadın basketbolunda temsil eden 4 takım da haftayı galibiyetle tamamlamayı başardı.

SONUÇLAR

EuroLeague

Fenerbahçe-Monaco (Fransa): 69-99

Anadolu Efes-Panathinaikos (Yunanistan): 93-67

EuroCup

Türk Telekom-Aris (Yunanistan): 87-77

Beşiktaş-Bahçeşehir Koleji: 89-82

Basketbol Şampiyonlar Ligi:

Tenerife (İspanya)-Karşıyaka: 85-82

FIBA Avrupa Kupası:

Porto (Portekiz)-TOFAŞ: 87-95

Kadınlar EuroLeague:

Perfumerias Avenida (İspanya)-ÇBK Mersin: 73-75

Fenerbahçe-ZVVZ USK Prag (Çekya): 75-71

Kadınlar EuroCup:

Kızılyıldız (Sırbistan)-Galatasaray: 72-95

InvestInTheWest Enea Gorzow (Polonya)-Beşiktaş: 64-80