Basketbolda İsrail takımlarının maçları ertelendi Euroleague yönetimi, Euroleague'deki Olimpia Milano - Maccabi Tel Aviv ve Eurocup'taki Hapoel Tel Aviv - BC Wolves Vilnius maçlarının ertelendiğini açıkladı.

İHA

Hamas ile İsrail arasında devam eden çatışmalar ve kriz durumu, spor müsabakalarını da etkiledi.

Euroleague yönetimi, bu hafta İsrail takımlarının oynanacağı karşılaşmaların ertelendiğini duyurdu.

2 maç ertelendi

Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 12 Ekim'de İtalya'da oynanması planlanan Olimpia Milano - Maccabi Tel Aviv karşılaşmasıyla, Eurocup’ta 11 Ekim günü İsrail’de oynanması planlanan Hapoel Tel Aviv - BC Wolves Vilnius mücadelesinin ertelendiği ifade edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)