Basketbolda İsrail takımlarının maçları ertelendi

İHA
Hamas ile İsrail arasında devam eden çatışmalar ve kriz durumu, spor müsabakalarını da etkiledi.
Euroleague yönetimi, bu hafta İsrail takımlarının oynanacağı karşılaşmaların ertelendiğini duyurdu.
2 maç ertelendi
Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 12 Ekim'de İtalya'da oynanması planlanan Olimpia Milano - Maccabi Tel Aviv karşılaşmasıyla, Eurocup’ta 11 Ekim günü İsrail’de oynanması planlanan Hapoel Tel Aviv - BC Wolves Vilnius mücadelesinin ertelendiği ifade edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış