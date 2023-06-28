Beşiktaş, Berk Uğurlu'yu kadrosuna dahil etti Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, milli oyuncu Berk Uğurlu'yu renklerine bağladı.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş, transferlerine devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, Tofaş forması giyen milli oyuncu Berk Uğurlu'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Geçen sezon ligde 27 maça çıktı

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Erkek Basketbol Takımımız, Milli Basketbolcu Berk Uğurlu ile sözleşme imzaladı. 2023-2024 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Erkek Basketbol Takımımız, başarılı oyun kurucu Berk Uğurlu'yu kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezon Tofaş formasını ligde 27 karşılaşmada terleten 27 yaşındaki oyun kurucu 8.6 sayı, 2.5 ribaund ve 4.9 asist istatistiği ile mücadele etti.