Beşiktaş, Büyükçekmece Basketbol'u devirdi

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 7. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Büyükçekmece Basketbol karşı karşıya geldi.
Akatlar Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 95-84'lük skorla ev sahibi takım Beşiktaş oldu.
Siyah-beyazlı takım, bu sonuçla ligde 7. maçında 5. galibiyetine imza atarken, Büyükçekmece Basketbol ise 6. yenilgisini aldı.
SKOR DAĞILIMI
Beşiktaş: Needham 18, Berk Uğurlu 7, Sleva 9, Martin 10, Terry 6, Allman 13, Mathews 17, Yiğit Arslan 4, Morgan 9, Kerem Konan 2
Büyükçekmece Basketbol: Gilmore 5, Starks 11, Sajus 21, Arda Berk Kaya 2, Love 14, Franke 23, Yesukan Onar 8, Erdi Gülaslan, Emircan Koşut
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