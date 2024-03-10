Beşiktaş, Çağdaş Bodrumspor'u devirdi Beşiktaş, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında konuk ettiği Çağdaş Bodrumspor'u 96-90 yendi.

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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 22. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Çağdaş Bodrumspor karşı karşıya geldi.

Akatlar Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım siyah-beyazlılar, 96-90'lık skorla kazanmayı başardı.

Beşiktaş bu galibiyetle iç sahadaki namağlup gidişatını da sürdürmüş oldu.

Bu sonuçla siyah-beyazlılar 17. galibiyetini alırken Çağdaş Bodrumspor ise 15. yenilgisini yaşadı.

Skor dağılımı

Beşiktaş: Mathews 11, Needham 18, Berkan Durmaz 5, Kerem Kuthan Konan 3, Delgado 7, Allman 12, Berk İbrahim Uğurlu 12, Yiğit Arslan 12, Simonovic 14, Samet Yiğitoğlu 2

Çağdaş Bodrumspor: Artis 6, Warren 26, Alibegovic 13, Ahmet Düverioğlu 16, Johnson 16, Can Uğur Öğüt, Fatih Cantitiz 4, Berkay Genç 3, Moore 6