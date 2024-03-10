Beşiktaş, Çağdaş Bodrumspor'u devirdi

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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 22. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Çağdaş Bodrumspor karşı karşıya geldi.
Akatlar Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım siyah-beyazlılar, 96-90'lık skorla kazanmayı başardı.
Beşiktaş bu galibiyetle iç sahadaki namağlup gidişatını da sürdürmüş oldu.
Bu sonuçla siyah-beyazlılar 17. galibiyetini alırken Çağdaş Bodrumspor ise 15. yenilgisini yaşadı.
Skor dağılımı
Beşiktaş: Mathews 11, Needham 18, Berkan Durmaz 5, Kerem Kuthan Konan 3, Delgado 7, Allman 12, Berk İbrahim Uğurlu 12, Yiğit Arslan 12, Simonovic 14, Samet Yiğitoğlu 2
Çağdaş Bodrumspor: Artis 6, Warren 26, Alibegovic 13, Ahmet Düverioğlu 16, Johnson 16, Can Uğur Öğüt, Fatih Cantitiz 4, Berkay Genç 3, Moore 6
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