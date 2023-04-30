Beşiktaş, Darüşşafaka'ya uzatmada yenildi Beşiktaş, uzatmaya kalan maçta Darüşşafaka'ya 100-93 yenildi ve Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde bitime 3 hafta kala küme düşme hattından çıkamadı.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 27. hafta maçında Beşiktaş, Darüşşafaka ile karşı karşıya geldi.

Yeşil-siyahlı takımın ev sahipliğinde Volkswagen Arena'da oynananan maçta kazanan Darüşşafaka oldu. Normal süresi 82-82 eşitlikle biten maçın uzatma bölümünde Beşiktaş 100-93 mağlup oldu.

Beşiktaş, küme düşme hattından çıkamadı

Darüşşafaka bu sonuçla puanını 41'e çıkardı ve 6. sırada yer aldı. 35 puanda kalan Beşiktaş ise ligde bitime 3 hafta kala 15. sırada kaldı ve düşme hattından kurtulamadı.

Müthiş bir mücadeleye sahne olan maçta bitime 1 dakika 53 saniye kala ev sahibi ekipte koç Selçuk Ernak teknik fauller sonucunda diskalifiye edildi.

Doğuş Özdemiroğlu maçın en skoreri oldu

Darüşşafaka’da Doğuş Özdemiroğlu 30 sayı – 5 ribaund – 3 asist ile oynarken Wayne McCullough 22 sayı kaydetti.

Beşiktaş’ta Allerik Freeman 26 sayı – 2 ribaund – 2 asist ile oynarken Parker Jackson-Cartwright 26 sayı – 4 ribaund – 4 asistle mücadele etti.