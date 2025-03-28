Beşiktaş, Emlak Konut'u yendi

AA & Ensonhaber
Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Beşiktaş ile Emlak Konut karşı karşıya geldi.
Akatlar Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 92-82'lik skorla ev sahibi takım Beşiktaş oldu.
İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği seride üçüncü ve son maç, 30 Mart Pazar günü oynanacak.
SKOR DAĞILIMI
Beşiktaş: Lazic 7, Winterburn 22, Özge Özışık 7, Fagbenle 26, Krajisnik 18, Hatice Pelin Gülçelik 12, Gizem Başaran Turan
Emlak Konut: Thomas 16, Sehernaz Çidal 5, Macaulay 16, Parks 13, Ndour 21, Gamze Takmaz 4, Berfin Sertoğlu 7
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