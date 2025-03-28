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Beşiktaş, Emlak Konut'u yendi

Beşiktaş, Emlak Konut'u yendi Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Beşiktaş, konuk ettiği Emlak Konut'u 92-82 mağlup ederek seride durumu 1-1 yaptı.