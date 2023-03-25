Beşiktaş, Gaziantep Basketbol'u farklı geçti Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep Basketbol'u 107-74 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren bir maç oynandı. Beşiktaş ile Gaziantep Basketbol karşı karşıya geldi.

Maç siyah-beyazlıların sahası Akatlar Arena'da gerçekleşti. Mücadele boyunca rakibi Gaziantep'e karşı üstün bir oyun ortaya koyan Beşiktaş, sahadan 107-74 galip ayrıldı.

Beşiktaş, 7. kez galip geldi

Bu galibiyetle Beşiktaş, ligdeki 22. maçında 7. kez kazandı. Koç Igor Milicic’in ekibi, gelecek hafta Türk Telekom ile deplasmanında karşılaşacak.

Ligdeki 22. maçında 15. kez mağlup olan ve art arda 3. kez kaybeden Gaziantep Basketbol ise evinde TOFAŞ’ı ağırlayacak.

Jackson-Cartwright, maçın en skoreri oldu

Beşiktaş'ta Parker Jackson-Cartwright 27 sayı, 5 ribaund, 11 asist ve 2 top çalma; Allerik Freeman 14 sayı, 4 ribaund, 3 asist; Okben Ulubay 14 sayı, 5 ribaund ile oynadı.

Gaziantep Basketbol’da ise Codi Miller-McIntyre 22 sayı, 4 ribaund, 4 asist, 3 top çalma; Conner Frankamp 19 sayı, 2 ribaund, 2 asist ile mücadele etti.