Beşiktaş, Jonah Mathews'i kadrosuna kattı Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Jonah Mathews'i transfer etti.

AA

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlılar, oyun kurucu pozisyonunda oynayan Jonah Mathews'i renklerine bağladığını açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 sezonu öncesinde transfer çalışmaları kapsamında son olarak Fransa'nın ASVEL takımında forma giyen ABD'li oyun kurucu Mathews kadroya katıldı.

Son olarak ASVEL forması giydi

Mathews, 2022-2023 sezonunda ASVEL takımında 40 lig maçında 9,5 sayı, 1,4 ribaunt ve 2,1 asist ortalamalarını yakaladı. THY Avrupa Ligi'nde ise 31 karşılaşmaya çıkan 25 yaşındaki oyuncu, 10,6 sayı, 1,5 ribaunt ve 2,1 asist ortalamalarıyla mücadele etti.