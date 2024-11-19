Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Tina Krajisnik'i renklerine bağladı

AA

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, 33 yaşındaki oyuncu Tina Krajisnik'i kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sırp basketbolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

BİRÇOK TAKIMIN FORMASINI GİYDİ

Bodrum Basketbol forması giyen ve pivot bölgesinde oynayan Tina Krajisnik, kariyerinde Galatasaray, UMMC Yekaterinburg, Chicago Sky, Sopron Basket, Diosgyori, PEAC-Peks, Kızılyıldız, Radivoj Korac ve Loznica formalarını giydi.