Beşiktaş, Karşıyaka'dan ayrılan Angel Delgado'yu transfer etti Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Karşıyaka'ya veda eden Dominikli pivot Angel Delgado'yu kadrosuna kattı.

AA

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde yer alan Beşiktaş, Karşıyaka'dan bir transfere imza attı. Siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki Angel Delgado ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında son olarak Pınar Karşıyaka'da oynayan Delgado'nun kadroya dahil edildiği belirtildi.

46 maçta süre aldı

Geçen sezon Pınar Karşıyaka forması giyen Dominikli basketbolcu, 38 lig maçında 13,7 sayı, 12 ribaunt ve 1,2 asist ortalamalarıyla oynadı.

Delgado, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde süre aldığı 8 karşılaşmada ise 10,9 sayı, 7 ribaunt ve 1,1 asist ortalamaları yakaladı.