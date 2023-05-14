Beşiktaş küme düşme korkusunu derinden yaşıyor Beşiktaş, Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında konuk olduğu Bahçeşehir Koleji'ne 86-83 kaybetti. Siyah-beyazlılar ligin son haftasında karşılaşacağı Büyükçekmece Basketbol'u yenemezse küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya...

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Basketbol Süper Ligi'nin 29. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş'ı ağırladı.

Karşılaşmanın ilk beş dakikasını Muhammed Baygül'ün etkili bir oyun sergilediği ev sahibi ekip 11-9 önde geçti.

Beşiktaş Emlakjet oyun kurucu Cartwright'ın önderliğinde iyi bir tempo yakalayıp son bölümde 18-19 öne geçse de ev sahibi ekip Yiğit Arslan'ın son saniye bulduğu üç sayılık basketle çeyreği 21-20 üstün tamamlayan taraf oldu.

İkinci periyodun başlangıcında Cartwright ve Freeman'ın katkısıyla daha iyi bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlılar bitime 7 dakika kala 8 sayılık fark yakaladı: 23-31.

Muhammed Baygül ve Smith'le cevap vermeye çalışan rakibinin üstünlük kurmasına izin vermeyen Beşiktaş Emlakjet ilk yarıyı 51-46 önde bitirdi.

Bahçeşehir Koleji'nin Hall ve Hadi Özdemir'le farkı 1 sayıya kadar indirdiği (60-61) üçüncü periyodun ilk yarısından sonra konuk ekip Sokolowski ve Cartwright ile bitime 2,5 dakika kala üstünlüğü tekrar ele geçirdi: 64-70.

Bahçeşehir Koleji Yiğit Arslan'dan gelen iki üç sayılık basketle farkı kapattı ve çekişmeli geçen son bölümde ekipler son çeyreğe 72-72 beraberlikle girdi.

Çekişmeye sahne olan son çeyreğin ilk yarısında Muhammed Baygül ve Berkay Candan'la 9 sayı bulan ev sahibi ekip 81-80 öne geçti.

Rakibinin molasından sonra da etkinliğini sürdüren Bahçeşehir Koleji özellikle Muhammed Baygül'ün etkili performansıyla maçı 86-83 kazanmasını bildi.

Her şey son hafta belli olacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin son haftası nefesleri kesecek.

Beşiktaş Emlakjet'in Büyükçekmece Basketbol'u ağırlayacağı haftada Gaziantep Basketbol ile Darüşşkafaka karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlılar kazanması durumunda ligde kalacak.

Gaziantep ise ligde kalmak için Darüşşafaka'yı yenip Beşiktaş'ın kaybetmesini bekleyecek.

Bahçeşehir Koleji: 86 - Beşiktaş Emlakjet: 83

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Aytuğ Ekti, Mehmet Serdar Ünal, Batuhan Söylemezoğlu

Bahçeşehir Koleji: Hall 4, Muhammed Baygül 24, Morgan 5, Yiğit Arslan 15, Hadi Özdemir 5, Yunus Emre Sonsırma, Gist 10, Smith 16, Berkay Candan 7

Beşiktaş Emlakjet: Usher 3, Freeman 15, Cartwright 24, Okben Ulubay 9, Egemen Güven 2, Burak Can Yıldızlı 7, Samet Yiğitoğlu 2, Sokolowski 14, McCormack 7

1. Periyot: 21-20

Devre: 46-51

3. Periyot: 72-72