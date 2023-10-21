Beşiktaş, Merkezefendi Belediyesi Basket'i farklı mağlup etti Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş, Merkezefendi Belediyesi Basket'i 79-58'lik skorla yendi.

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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 4. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Merkezefendi Belediyesi Basket karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlı takımın ev sahipliğinde Akatlar Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 79-58'lik skorla kazandı.

Bu sonuçla Beşiktaş 2. galibiyetini alırken Merkezefendi Belediyesi ise 4. yenilgisini yaşayarak son sırada kaldı.

Oturu'nun 21 sayısı galibiyete yetmedi

Beşiktaş’ta Matt Mitchell 14 sayı ve Berkan Durmaz 11 sayı ile mücadele etti. Merkezefendi Belediyesi’nde Daniel Oturu 21 sayı ile oynadı.