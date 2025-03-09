Beşiktaş, Mersinspor deplasmanında kazandı

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 20. hafta mücadelesinde Mersinspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 99-93'lük skorla konuk takım Beşiktaş oldu.
SKOR DAĞILIMI
Mersinspor: Olaseni 23, Cobbs 24, Pineiro 11, Kartal Özmızrak 7, Cruz 9, Efianayi 15, Emre Tanışan 2, Deniz Kılıçlı, Tevfik Akdamar 2
Beşiktaş: Mathews 7, Plavsic 9, Needham 11, Berk İbrahim Uğurlu 13, Sleva 19, Allman 19, Yiğit Arslan 4, Morgan 8, Kerem Kuthan Konan, Terry 9
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