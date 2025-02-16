Beşiktaş, pota derbisinde Galatasaray'ı yendi

AA & Ensonhaber

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftası dev bir maça sahne oldu.

Derbi mücadelesinde Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan 80-74'lük skorla konuk takım Beşiktaş oldu.

Bu sonuçla siyah-beyazlılar, 10. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar ise 5. yenilgisini yaşadı.

BEŞİKTAŞ, İLK ÇEYREĞİ ÖNDE BİTİRDİ

Derbi maça Winterburn'ün etkili oyunuyla maça iyi başlayan Beşiktaş, 7. dakikada Lazic'in üç sayılık basketiyle Galatasaray karşısında farkı 10 sayıya çıkardı: 12-22.

Bu çeyrekte dış atışlarda 6'da 5 isabet kaydeden siyah-beyazlılar, Evans'ın son saniye basketiyle periyodu 30-20 önde tamamladı.

BEŞİKTAŞ, SOYUNMA ODASINA ÖNDE GİTTİ

İkinci çeyreğe Derin Erdoğan ve Vanloo'nun basketleriyle giren sarı-kırmızılı takım, üst üste yapılan top kayıplarıyla ritmini kaybetti.

Kısa oyuncularının skor katkısıyla oyun üstünlüğünü eline alan Beşiktaş, 15. dakikada farkı 16 sayıya (27-43) yükseltti.

Bu periyotta boyalı alanı iyi kullanan siyah-beyazlılar karşısında ev sahibi takım, kenardan oyuna dahil olan isimlerin sayılarıyla farkı tek hanelere indirse de Beşiktaş, soyunma odasına 47-40 üstün girdi.

GALATASARAY, FARKI İNDİRDİ

İkinci yarıya Galatasaray, top kayıplarıyla başladı.

Beşiktaş, Elif Bayram ve Krajisnik sayılarıyla hücumda temposunu artırdı ve 24. dakikanın ilk saniyelerinde farkı yeniden çift hanelere çıkardı: 49-60.

Üçüncü çeyreğin son anlarında skor üretmekte sorun yaşayan siyah-beyazlılar karşısında üç sayı çizgisinin gerisinden isabetler bulan sarı-kırmızılılar, periyodun bitimine 28 saniye kala farkı 1'e indirdi: 61-62.

Winterburn ile serbest atış çizgisinde 2'de 1 isabet sağlayan konuk ekip, son çeyreğe 63-61 önde gitti.

BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA KAZANDI

Beşiktaş, final periyodunda Evans'ın basketleriyle 32. dakikada farkı 6 sayıya çıkardı: 61-67.

Steinberga ve Vanloo ile peş peşe sayılar bulan Galatasaray, 34. dakikada skora dengeyi getirdi: 69-69.

Maç boyunca oyuncu rotasyonunda yalnız Melek Uzunoğlu'na şans veren siyah-beyazlılarda Krajisnik, beş faulle oyun dışında kaldı.

Büyük çekişmeye sahne olan son bölümde skor üstünlüğünü Galatasaray'a vermeyen konuk ekip, son 1 dakikaya 78-74 önde girdi.

Arka arkaya hücumlardan skor üretemeyen sarı-kırmızılılar karşısında kalan sürede iyi pas yapan Beşiktaş, derbi maçı 80-74 kazandı.

EN SKORER İSİM EVANS OLDU

Beşiktaş'ta Mihaela Lazic, Dana Evans ve Holly Marie Winterburn 40'ar dakika süre alarak maç boyu parkede kaldı.

Siyah-beyazlılarda Evans'ın 23, Winterburn'ün 18 sayısı galibiyette önemli rol oynadı.

Galatasaray'da ise Julie Vanloo'nun 17, Anete Steinberga'nın 14 sayısı kazanmaya yetmedi.

SKOR DAĞILIMI

Galatasaray: Vanloo 17, Ayşe Cora, Ayşegül Günay Aladağ 11, Steinberga 14, Li 8, Gökşen Fitik, Sude Yılmaz 9, Jisu Park 3, Derin Erdoğan 12, Meltem Yıldızhan

Beşiktaş: Lazic 14, Evans 23, Winterburn 18, Krajisnik 13, Elif Bayram 10, Melek Uzunoğlu 2