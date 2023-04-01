Beşiktaş, Türk Telekom'a mağlup oldu Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Türk Telekom'a 79-67 kaybetti.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Türk Telekom ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ankara Spor Salonu'nda oynanan mücadelede kazanan 79-67'lik skorla ev sahibi Türk Telekom oldu.

Telekom, ilk yarıyı 15 sayı önde bitirdi

İki takımda mücadeleye iyi başlarken, ilk 5 dakika 11-10 Beşiktaş Emlakjet'in üstünlüğüyle geçildi. Bu dakikadan sonra 7-0'lık seri yakalan (17-11) Türk Telekom, etkili oyununu sürdürüp, ilk periyodu 26-19 önde geçti.

İkinci çeyreğe hücumda etkili başlayan ev sahibi ekip, 12. dakikada farkı 11 sayıya çıkardı: 30-19. Farkı azaltmaya çalışan Beşiktaş Emlakjet'e izin vermeyen Türk Telekom, soyunma odasına 15 sayı farkla 49-34 önde gitti.

Türk Telekom, maçı galip bitirdi

Üçüncü periyotta her iki takım da rakibine katı savunma uygularken, Türk Telekom dış atışlarla, Beşiktaş Emlakjet ise boyalı alanda skor üretmeye çalıştı. Türk Telekom, mücadelenin üçüncü çeyreğini 62-45 önde tamamladı.

Final periyoduna iyi başlayan konuk ekip, boyalı alan ve dış atışlardaki etkinliğiyle aradaki farkı mücadelenin bitimine 2 dakika 40 saniye kala 6 sayıya (72-66) indirdi. Yeniden hücumdaki etkinliği artıran ve arada farkı yükselten Türk Telekom, karşılaşmayı 79-67 kazandı.