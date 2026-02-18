Beşiktaş'ta Ante Zizic, ameliyat edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Basketbol Süper Ligi ve EuroCup'ta mücadele eden Beşiktaş'ta, sıcak bir gelişme yaşandı.

Takımın önemli isimlerinden olan Hırvat basketbolcu Ante Zizic, elindeki kırık sebebiyle ameliyat edildi.

"ELİNDEKİ KIRIK NEDENİYLE AMELİYAT YAPILDI"

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Beşiktaş Takımımızın oyuncusu Ante Zizic, sponsor hastanemizde ameliyat oldu. Zizic'e, Prof. Dr. Arel Gereli ve ekibi tarafından elindeki kırık nedeniyle ameliyat yapıldı. Ante Zizic'e, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede parkelere dönmesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.