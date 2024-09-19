Beşiktaş'tan Galatasaray'a sponsor göndermesi Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, ezeli rakipleri Galatasaray'ın iptal ettiği sponsorluk anlaşması hakkında "3-4 gün önce kurulan şirketlerin sponsorluk anlaşmaları imzaladığını görüyoruz. Beşiktaş hiçbir zaman bu tip şeylere yeltenmemiştir, yeltenmeyecektir" dedi.

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Haber Merkezi

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ve Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic, sponsorluk lansmanında açıklamalarda bulundu.

Akatlar Spor Salonu'nda basın mensupları karşısında yapılan anlaşma sırasında ise Beşiktaş'tan Galatasaray'ın çok konuşulan sponsorluk anlaşmasına olay bir gönderme geldi.

"BEŞİKTAŞ, BANA ÇOK ŞEY VERDİ"

Hasan Arat, sözlerine şu şekilde başladı:

Beşiktaş, bana çok şey verdi. Beşiktaş sayesinde okudum, Beşiktaş sayesinde iş hayatına girdim. Beşiktaş'ın kimseye borcu yoktur, herkesin Beşiktaş'a borcu vardır sloganı buradan geliyor. Beşiktaş camiasına saygılarımı yolluyorum. Basketbol takımını desteklemelerini istiyorum. Geçen sene yarattığımız coşkuyu bu sene de yaşatmalarını istiyorum.

"BEŞİKTAŞ, ÇOK MÜCADELECİDİR"

Beşiktaş'ın mücadeleci olduğunu söyleyen Arat, şunları dedi:

Bu takımın geçen sene kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizden önceki yöneticiler de büyük emek verdi. Biz o yönetimden aldığımız takımı aynı felsefede devam ettirdik. Koç Alimpijevic, Beşiktaş'ın çok sevdiği, inandığı bir insan. Ailesi, Türkiye'yi çok seviyor. Kendisi Beşiktaş'ı çok seviyor, Beşiktaşlılar Alimpijevic'i seviyor. Takımdan ayrılanlar - gelenler olacaktır. Bu, sporun doğasında var. Biz bunu futbolda da yaşadık. Bunlar yaşanabiliyor. Biz bu işin temelinde, koç Alimpijevic'in felsefesine inanıyoruz. Beşiktaş, çok mücadelecidir. En zor zamanlarda bile ayağa kalkmasını bilir. Geçen sene Sinan Erdem'deki maç, tarihi bir maçtır. 17 bin kişi falan geldi. Bu sene aynı şeyleri yaşayacağımızı düşünüyorum. Avrupa'da daha iyi bir netice alabilirdik, bu sene aynı iddiamızı devam ettireceğiz.

"BEŞİKTAŞ BASKETBOLU BİR GELENEKTİR"

Hasan Arat, siyah-beyazlı takımda basketbolun bir gelenek olduğunu belirtti.

Bu arma, bizim sevdamız. Bu arma, kendine en saygın sponsorları yanında buludurma konusunda büyüklerimizin bıraktığı mirastır. Büyüklerimiz, kulübü nasıl idare edileceğini bize öğretmişlerdir. Aynı felsefede, saygın ve Türkiye'ye mal olmuş kurumlarla bir arada olmanın mutluluk ve gururunu yaşayacağız. Bunlar bize büyüklerimizden mirastır. Bunu devam ettireceğiz. Beşiktaş basketbolu bir gelenektir. Beşiktaş, çok güzel, saygın bir yerdir.

"BEŞİKTAŞ'IN HAYALİ DEVAM EDECEKTİR"

Hasan Arat, sözlerine şöyle devam etti:

Beşiktaş, EuroLeague konusunda tecrübesi olan bir takım. Bizim seçim sloganımızda EuroLeague girme hedefimiz vardı. Fakat geçen sene futbolda yaşanan sıkıntıdan dolayı Hüseyin Bey ile konuştuk ve önce futbolu toparlayalım dedik. Ana hedeflerimizden biri futbol takımının bir an önce kendine gelmesiydi. Büyük bir transformasyon yaşandı. Bu yaşanırken finansal ihtiyacı beraberinde getirdi. Hüseyin Bey, ihtiyaç olan finansal konuyu futbola aktardı. EuroLeague'de de Wild Card'ı tek takıma veriyorlar. Bizim EuroLeague planımız değişmiş değildir. Göreve geleli 8-9 ay oldu. Bu zaman içinde çok şey yapıldı. Bunu da gelecek sene planlarımızın içerisinde bulunduracağız. Ekonomik olarak uygun olduğu takdirde yapacağız. Yoksa lüzumsuz bir borçlanma içerisine girip böyle bir hedefe koşmak değil. İlk önce geçen sene yarıda kalan EuroCup hedefine ulaşmamız, hatta Wild Card'a gerek kalmadan kupayı kazanıp direkt katılma ihtimalimiz olabilir. Hedeflerinizin olması lazım, bizim hedeflerimiz hala yerindedir. Bu takıma da güveniyoruz. Beşiktaş'ın hayali devam edecektir.

"SALON SIKINTIMIZ DA OLMAYACAK"

Beşiktaş Başkanı, salon sıkıntısı yaşamayacaklarını belirtti.

Salon sıkıntımız da olmayacak. Önümüzdeki günler bu gelişmeleri gösterecektir. Beşiktaş'ın bu hayalleri her zaman olacaktır. Hayalleriniz ve hedefleriniz olmadan bir yere varamazsınız. Biz bu sene hedeflerimize doğru devam edeceğiz.

"BEŞİKTAŞ HER ZAMAN EN ÖN SIRALARA OYNAR"

Hasan Arat, Beşiktaş'ın her zaman ön sıralara oynayacağını ifade etti.

Basketbolda olsun futbolda olsun Beşiktaş her zaman en ön sıralara oynar. Diğer takımların bütçeleri çok yüksek. Beşiktaş'ın oynadığı basketbol takdir ediliyor geçen seneden beri. Bu sene takviyeler de oldu. Koçumuzun hedefi her zaman yukarıdadır. Hedefiniz olmadan bir yere gidemezsiniz. Başarılı olacağımıza inanıyorum ben. Büyük konuşmamak, iyi çalışmak, süreci iyi yönetmek lazım. Burada ben bir konuya değinmek istiyorum, kadın basketbolumuz da gayet iyi bir noktaya geldi. Geçen sene final oynadı. Kadınlarda da biz kuvvetli bir şekilde devam edeceğimize inanıyoruz.

"HAYATIN HER ALANINDA TEMSİL ETMEYE ÇALIŞIYORUZ

İkinci Başkan Hüseyin Yücel ise, sözlerine şu şekilde başladı:

Özellikle sayın başkanımızın liderliği ve önderliğinde Beşiktaş'ı sadece yeşil sahada, salonda değil, hayatın her alanında temsil etmeye çalışıyoruz. Sadece sportif alanda değil, diğer alanlara da temas edeceğiz. Burada da iş birliklerine imza atacağız. Geçen günlerde bir açıklamam oldu. Beşiktaşlı işadamlarının taşın altına elini koymaları gerekiyor demiştim. Bunu ilk Hüsnü Bey'den gördük. Böyle bir markayla birlikte olmak onur ve gurur verici.

"EUROLEAGUE HAYALİMİZ VAR"

EuroLeague hayallerinin olduğunu belirten Yücel, şu değerlendirmeyi yaptı:

EuroLeague'e katılma hayalimiz var. EuroLeague katılmak için de sadece parkelerde sportif başarıyla katılamıyorsunuz. One Team adı altında bir projeleri var. Sosyal sorumluluk projelerine dokunmamız gerekiyor. Burada da güzel işlere imza atacağımızı düşünüyorum. İnşallah birlikte nice başarılara imza atacağız. Beşiktaş, demin de söylediğim gibi sadece sportif anlamda değil, sosyal sorumluluk anlamında da her konuda taşın altına elini koyan kulüplerimizin en başında geliyor. Bununla da gurur duyuyoruz. Beşiktaş'ın her paydaşı bir şekilde sahada yer alıyor.

GALATASARAY'A GÖNDERME

Ezeli rakipleri Galatasaray'ın iptal ettiği sponsorluk anlaşmasıyla ilgili Hüseyin Yücel, şöyle konuştu:

Bu sponsorluk çok önemli demiştim. Ülkemizin çok önde gelen markalarıyla iş birliğine imza atıyoruz. İbretle izliyoruz. Son günlerde, konu yasal sürece taşınmış olsa da, ne idiğü belirsiz, 3-4 gün önce kurulan şirketlerin sponsorluk anlaşmaları imzaladığını görüyoruz. Beşiktaş hiçbir zaman bu tip şeylere yeltenmemiştir, yeltenmeyecektir.

"BEŞİKTAŞ'A ÇOK YAKIŞIYOR"

Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic ise şu sözleri sarf etti:

Öncelikle herkesi bu organizasyondan ötürü tebrik ediyorum. Çok özel bir birliktelik yaşıyoruz. Bugünü bizim için özel kıldınız. Gerçekten büyük bir kutlama Beşiktaş gibi bir kulübe çok yakışıyor. Büyük bir markayla birlikte çalışmak kulübümüz için de büyük yararlar sağlayacak. Sponsorluğunuzdan ötürü ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Basketbolun bu kulüpte güçlü bir gelenek olması da önemli. Dolayısıyla başkanımıza teşekkür ediyorum. Öncelikle herkesi bu organizasyondan ötürü tebrik ediyorum. Çok özel bir birliktelik yaşıyoruz. Bugünü bizim için özel kıldınız. Gerçekten büyük bir kutlama Beşiktaş gibi bir kulübe çok yakışıyor. Büyük bir markayla birlikte çalışmak kulübümüz için de büyük yararlar sağlayacak. Sponsorluğunuzdan ötürü ayrıca teşekkür etmek istiyorum.

NELER OLMUŞTU?

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ın evinde Rizespor'u 5-0 yendiği maçta formasının sırtında yer alan sponsorluk anlaşması tartışmaları beraberinde getirmişti.

Sarı-kırmızılı ekip, meritking.news ile sözleşmesinin iddialar netleşene kadar askıya alındığını duyurdu.

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