Beşiktaş'tan olaylı Fenerbahçe derbisi hakkında açıklama: Tahrik ettiler Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynanan maçta Yam Madar'ın oyun alanına atılan yabancı maddeler sonucunda yaralanması hakkında açıklama yayınladı.

ensonhaber.com

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 10. hafta derbi karşılaşmasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı.

Karşılaşmayı Beşiktaş, taraftarı önünde 68-64'lük skorla kazanmayı başardı.

Bu maça ise yaşanan tribün olayları damgasını vurdu.

Maçta olay çıktı

Karşılaşmanın ilk yarısının tamamlanmasına yakın Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, taraftarların küfürlü tezahüratlarına tepki gösterdi.

Bu an sırasında tribünlerin reaksiyonu artarken sahaya atılan bir yabancı madde Fenerbahçe'nin yıldızlarından Yam Madar'a geldi.

Madar'ın gözüne gelen madde ile saha içerisinde yerde kalması sonrası maça bir süre ara verildi. Karşılaşma daha sonra ise kaldığı yerden devam etti.

Beşiktaş açıklama yaptı

Yaşananların ardından ise Fenerbahçe kınama açıklaması yaparken, Beşiktaş buna karşılık verdi.

Siyah-beyazlılar, Yam Madar'ın oyun alanına atılan yabancı maddeler sonucu yaralanması hakkında açıklama yaptı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde dün akşam oynanan derbi müsabakasından zaferle ayrılan Beşiktaş Emlakjet takımımız, Kulübümüzü ve camiamızı sevince boğmuştur. Sinan Erdem Spor Salonu'nda 15.000'i aşkın taraftarımızın oluşturduğu atmosfer bir kez daha Beşiktaş taraftarının spora ve takımına olan tutkusunu göstermiş ve herkesin takdirini kazanmıştır.

"Tahrik ettiler"

Yalnız şu hususlar da göz ardı edilmemelidir:



Karşılaşmanın ilk yarısında asla tasvip etmediğimiz saha olayları meydana gelmiş ve bunun sonucunda rakip takım oyuncusuna yabancı madde isabet etmiştir.



Bu durum bizim için kabul edilemez ve asla tasvip etmediğimiz bir davranıştır. Talihsiz bir şekilde yaralanan Yam Madar'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.