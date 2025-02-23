Beşiktaş'tan Tarsusspor'a 30 sayılık fark!

AA & Ensonhaber
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Tarsusspor karşı karşıya geldi.
Akatlar Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 100-70'lik skorla ev sahibi takım Beşiktaş oldu.
SKOR DAĞILIMI
Beşiktaş: Lazic 10, Winterburn 7, Peterson 13, Elif Bayram 9, Melek Uzunoğlu 14, Esra Güvenç 2, Ceyda Conker 5, Hatice Pelin Gülçelik 14, Özge Özışık 12, Zeynep Can 6, Gizem Başaran Turan 8
Tarsusspor: Heal 24, Büşra Akgün 3, Banu Şimşek 9, Alleyne 14, Ceylin Beyza Altunpa 6, Ecem Erk 2, Elif Emirtekin 6, Nisa Yalçın 6, Nuran Tutsak, Havva Güngör Peker
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