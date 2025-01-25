Beşiktaş'tan TOFAŞ'a 25 sayılık fark!
AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 16. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile TOFAŞ karşı karşıya geldi.

Akatlar Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 95-70'lik skorla ev sahibi takım Beşiktaş oldu.

SKOR DAĞILIMI

Beşiktaş: Mathews 8, Plavsic 9, Berk Uğurlu 11, Morgan 10, Sleva 7, Allman 10, Needham 17, Yiğit Arslan 5, Yağız Aksu 2, Kerem Konan 4, Terry 12, Ahmet Ata Özbek

TOFAŞ: Reed 6, Perez 8, Yiğitcan Saybir 13, Trifunovic 9, Bankston 6, Özgür Cengiz 2, Berk Demir 4, Pasecniks 3, Obrien 18, Tolga Geçim 1, Demircan Demir

ensonhaber icon
Emre Çalışkan
Editor