Beşiktaş'tan TOFAŞ'a 25 sayılık fark!

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 16. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile TOFAŞ karşı karşıya geldi.
Akatlar Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 95-70'lik skorla ev sahibi takım Beşiktaş oldu.
SKOR DAĞILIMI
Beşiktaş: Mathews 8, Plavsic 9, Berk Uğurlu 11, Morgan 10, Sleva 7, Allman 10, Needham 17, Yiğit Arslan 5, Yağız Aksu 2, Kerem Konan 4, Terry 12, Ahmet Ata Özbek
TOFAŞ: Reed 6, Perez 8, Yiğitcan Saybir 13, Trifunovic 9, Bankston 6, Özgür Cengiz 2, Berk Demir 4, Pasecniks 3, Obrien 18, Tolga Geçim 1, Demircan Demir
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