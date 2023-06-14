Bir maçta 110 sayı atan Hüdai Budanur hayatını kaybetti

AA

Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı basketbol takımının eski oyuncularından 1936 doğumlu Hüdai Budanur'un vefat ettiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Efsane basketbolcularımızdan Hüdai Budanur’un vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hüdai Budanur, basketbol takımımızda üç sezon forma giymiş ve bir maçta kaydettiği 110 sayıyla adını tarihimize yazdırmıştı. Hüdai Budanur’un cenazesi, bugün Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecektir. Kulübümüze hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağımız Budanur'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz."