Bologna'yı farklı geçen Anadolu Efes play-off şansını canlı tuttu Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 32. haftasında ağırladığı İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımını 86-67'lık skorla mağlup etti.

ensonhaber.com

Turkish Airlines EuroLeague'in 32. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Virtus Segafredo Bologna'yı ağırladı.

Anadolu Efes rahat bir oyun sergilediği mücadeleyi 86-67 kazandı.

Lacivert-beyazlılarda 24 sayı üreten Zizic maçın en skorer oyuncusu oldu.

Ayrıca Pleiss'ın 14 sayısı, Bryant'ın 13 sayı ve 11 ribaundu, Beaubois'nın ise 10 sayı, 7 asisti galibiyette önemli rol oynadı.

Konuk takımda Mannion'un 17 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Bu sonuçla Anadolu Efes, 32. hafta sonunda 16 galibiyete ulaştı ve play-off ümitlerini sürdürdü.

İtalya ekibi ise 19. kez mağlup oldu.

Anadolu Efes: 86 - Virtus Segafredo Bologna: 67

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Sasa Pukl (Sasa Pukl), Luka Kardum (Hırvatistan), Sebastien Clivaz (İsviçre)

Anadolu Efes: Beaubois 10, Micic 7, Bryant 13, Clyburn 5, Pleiss 14, Larkin 5, Erten Gazi 3, M'Baye 5, Zizic 24, Egehan Arna

Virtus Segafredo Bologna: Lundberg 3, Shengelia 3, Hackett 2, Mickey 11, Ojeleye 13, Mannion 17, Belinelli 10, Bako 6, Weems 2, Camara

1. Periyot: 13-13

Devre: 36-27

3. Periyot: 60-38