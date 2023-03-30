Bologna'yı farklı geçen Anadolu Efes play-off şansını canlı tuttu

Turkish Airlines EuroLeague'in 32. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Virtus Segafredo Bologna'yı ağırladı.
Anadolu Efes rahat bir oyun sergilediği mücadeleyi 86-67 kazandı.
Lacivert-beyazlılarda 24 sayı üreten Zizic maçın en skorer oyuncusu oldu.
Ayrıca Pleiss'ın 14 sayısı, Bryant'ın 13 sayı ve 11 ribaundu, Beaubois'nın ise 10 sayı, 7 asisti galibiyette önemli rol oynadı.
Konuk takımda Mannion'un 17 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.
Bu sonuçla Anadolu Efes, 32. hafta sonunda 16 galibiyete ulaştı ve play-off ümitlerini sürdürdü.
İtalya ekibi ise 19. kez mağlup oldu.
Anadolu Efes: 86 - Virtus Segafredo Bologna: 67
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Sasa Pukl (Sasa Pukl), Luka Kardum (Hırvatistan), Sebastien Clivaz (İsviçre)
Anadolu Efes: Beaubois 10, Micic 7, Bryant 13, Clyburn 5, Pleiss 14, Larkin 5, Erten Gazi 3, M'Baye 5, Zizic 24, Egehan Arna
Virtus Segafredo Bologna: Lundberg 3, Shengelia 3, Hackett 2, Mickey 11, Ojeleye 13, Mannion 17, Belinelli 10, Bako 6, Weems 2, Camara
1. Periyot: 13-13
Devre: 36-27
3. Periyot: 60-38