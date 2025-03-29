BOTAŞ'ı yenen Galatasaray, yarı finale çıktı

AA & Ensonhaber
Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında BOTAŞ ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Ankara Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 84-70'lik skorla konuk takım Galatasaray oldu.
Böylelikle sarı-kırmızılılar, 2-0 öne geçti ve yarı finale yükseldi.
Galatasaray'ın yarı finaldeki rakibi ÇBK Mersin-Nesibe Aydın serisinin galibi olacak.
SKOR DAĞILIMI
BOTAŞ: Cuic 13, Işık Su Güven 3, Gülşah Duman Bıçakçı, Cave 11, Allen 23, Rana Uçar 8, Büşra Akbaş 7, Buket Ünal 2, Melis Dilara Lafatan 3, Aleyna Tokgöz, İdil Yeniçulha
Galatasaray: Ayşegül Günay Aladağ 11, Vanloo 12, Steinberga 13, Zandalasini 2, Li 10, Selin Rachel Gül, Sude Yılmaz, Gökşen Fitik 8, Ayşe Cora 17, Derin Erdoğan 11
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