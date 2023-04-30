Bryant Dunston taburcu oldu

Anadolu Efes, cumartesi günü trafik kazası geçiren Bryant Dunston'ın vücudunda birçok sıyrık ve kesik tespit edildiğini açıkladı.

Kulüp ayrıca, deneyimli basketbolcunun hastaneden taburcu olduğunu duyurdu.

Anadolu Efes'in açıklaması:

"Dün ciddi bir trafik kazası geçiren oyuncumuz Bryant Dunston'ın yapılan tetkikler neticesinde vücudunun birçok bölgesinde sıyrık ve kesik bulunduğu tespit edilmiştir.



Bir gün boyunca müşahede altında tutulan oyuncumuzun başka bir sorunu olmadığı anlaşılmış ve kendisi bugün taburcu edilmiştir.



Tekrar geçmiş olsun Bryant!"