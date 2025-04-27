Bursaspor, Semt77 Yalovaspor deplasmanında kazandı

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 27. hafta mücadelesinde Semt77 Yalovaspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi.
90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 95-75'lik skorla konuk takım Bursaspor oldu.
SKOR DAĞILIMI
Semt77 Yalovaspor: McConico 2, Johnson 3, Yiğit Onan 8, Nichols 8, Sherfield 16, Griffin 10, Kadir Bayram 5, Krampelj 23, Peterka, Ege Özçelik, Boran Güler, Melih Kapucu
Bursaspor: Brown 14, De Julius 14, Grantham 14, Sharma 6, Berkay Candan 20, Ömer Utku Al 13, Michineau 12, Gavrilovic 2, Mutaf, Mete Paçacı, Mehmet Atalan, Osman Nurveren
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış