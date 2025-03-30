Büyükçekmece Basketbol, Galatasaray'ı yendi

DHA
Basketbol Süper Ligi’nin 23’üncü haftasında Galatasaray, Büyükçekmece Basketbol’u konuk etti.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleden konuk ekip 112-110’luk skorla galip ayrıldı.
Büyükçekmece Basketbol, bu sonuçla 10’uncu galibiyetini elde ederken, Galatasaray 11’inci kez parkeden mağlup ayrıldı.
Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 26 sayıyla Büyükçekmece Basketbol’dan Yannick Franke oldu.
SKOR DAĞILIMI
Galatasaray: James Palmer 19, Sadık Emir Kabaca 13, Wallace 12, Izundu 9, Göksenin Köksal 3, Cummings 13, Buğrahan Tuncer 21, Samet Geyik 6, Gray 7, Young 4, Blumbergs 3
Büyükçekmece Basketbol: Bruinsma 16, Starks 25, Sajus 11, Franke 26, Ata Kahraman 6, Love-Roberts 15, Emircan Koşut 4, Zagorac 9
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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