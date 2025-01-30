ÇBK Mersin, Ahmet Kandemir ile anlaştı

AA & Ensonhaber

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇBK Mersin'de başantrenörlük görevine Ahmet Kandemir getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kandemir ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

"BAŞARILARLA DOLU BİR SEZON DİLİYORUZ"

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Yeni başantrenörümüz Ahmet Kandemir'e 'hoş geldin' diyor, kendisine ve kulübümüze başarılarla dolu bir sezon diliyoruz.

Mersin ekibi, 6 Ocak'ta İspanyol başantrenör Victor Lapena ile yollarını ayırmıştı.