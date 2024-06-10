ÇBK Mersin, asistan koçluk görevine Santiago Perez Beltran'ı getirdi

İHA

ÇBK Mersin, geçen sezon İspanyol ekibi Casademont Zaragoza'da altyapı koordinatörü olarak görev yapan Santiago Perez Beltran ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Eurocup Şampiyonluğu kazanan ekipte yer alan Beltran, 2017-2018, 2018-2019 ve 2019-2020 yıllarında Valencia Basketbol’da yardımcı antrenörlük görevinde bulunmuştu.

"Başarılarla dolu bir sezon diliyoruz"

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

İspanyol koç Victor Lapena’nın asistan koç ekibine katılan Santiago Perez Beltran’a hoş geldin diyor, kendisine ve kulübümüze başarılarla dolu bir sezon diliyoruz.