ÇBK Mersin, EuroLeague'de finale çıktı

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Kadınlar EuroLeague 6'lı Final organizasyonunun yarı finalinde İspanyol ekibi Valencia ile temsilcimiz ÇBK Mersin karşı karşıya geldi.

İspanya'nın Zaragoza kentindeki Principe Felipe Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 68-66'lık skorla ÇBK Mersin oldu.

VALENCIA, İLK ÇEYREĞİ ÖNDE BİTİRDİ

Mücadeleye iyi başlayan Valencia, 3. dakikayı 9-2 önde geçti. Bu dakikadan sonra toparlanan ÇBK Mersin, 6-0'lık seri yakalayarak farkı bir sayıya (8-9) indirdi. Valencia, ilk çeyreği 20-17 önde tamamladı.

ÇBK MERSİN, SOYUNMA ODASINA ÖNDE GİTTİ

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyotta 12. dakika Valencia'nın 22-21 üstünlüğüyle geçildi. ÇBK Mersin, Araujo ve Carleton'un sayılarıyla 14. dakikada 25-22 öne geçti. Valencia pota altından sayılar bulsa da farkın açılmasını engelleyemedi. ÇBK Mersin, soyunma odasına 38-32 önde gitti.

MERSİN TEMSİLCİSİ, ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİ ÖNDE BİTİRDİ

Üçüncü çeyreğe istediği gibi başlayamayan ÇBK Mersin, ilk 4 dakika sayı üretemedi. Bu süreçte 5-0'lık seri yakalayan Valencia, farkı 1 sayıya (37-38) indirdi. Samuelson, Fauthoux, Howard ve Johannes ile sayılar bulan ÇBK Mersin, çeyreğin bitiminde 1 dakika 42 saniye kala farkı 7 sayıya (43-50) çıkardı. Mersin temsilcisi, üçüncü çeyreği 50-46 önde bitirdi.

ÇBK MERSİN, ADINI FİNALE YAZDIRDI

Final periyoduna 7-0'lık seriyle başlayan ÇBK Mersin, mücadelenin bitimine 8 dakika kala farkı 11 sayıya (46-57) çıkardı. Mersin ekibinin serisine 10-0'la karşılık veren Valencia, 36. dakikada farkı bir sayıya (56-57) indirdi. Son ana kadar çekişmeli geçen mücadeleyi ÇBK Mersin, 68-66 kazanarak adını finale yazdırdı.

FİNAL PAZAR AKŞAMI

Tarihlerinde ikinci kez finale yükselen Mersin temsilcisi, Çekya ekibi ZVVZ USK Prag'a karşı 13 Nisan Pazar günü TSİ 21.00'de şampiyonluk mücadelesine çıkacak.

SKOR DAĞILIMI

Valencia: Romero 13, Fingall 8, Iagupova 4, Fiebich 10, Alexander 14, Mavunga 4, Torrens 3, Carrera 8, Florez, Turner 2

ÇBK Mersin: Anderson 10, Johannes 12, Carleton 5, Rupert 8, Howard 16, Araujo 5, Fauthoux 10, Samuelson 2, Sinem Ataş, Diallo