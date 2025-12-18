ÇBK Mersin, Rapid Bükreş'i devirdi

- ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ikinci maçında Rapid Bükreş'i 95-87 yendi.
- İlk maçı da kazanan Mersin ekibi, son 16 turuna yükseldi.
- Maç, Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynandı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ikinci maçında ÇBK Mersin ile Romanya temsilcisi Rapid Bükreş karşı karşıya geldi.
Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 95-87'lik skorla ev sahibi takım ÇBK Mersin oldu.
İlk maçı da kazanan Mersin ekibi, son 16 turuna yükseldi.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Aleksandar Radonjic (Avusturya), Gilbert Hoxha (Arnavutluk), Elldin Uglari (Kosava)
ÇBK Mersin: Manolya Kurtulmuş 11, Juskaite 19, Geiselsoder 24 , Burke 23, Vanloo, Büşra Akbaş 8, Asena Yalçın 6, Sinem Ataş, Sventoraite 4
Rapid Bükreş: Cuic 27, Orban 8, Godri-Parau 12, Murray 15, Zivkovic 10, Ghizila 5, Bobar 10
1. Periyot: 24-27
Devre: 48-47
3. Periyot: 75-60