Yayınlama Tarihi: 18.12.2025 21:08
ÇBK Mersin, Rapid Bükreş'i devirdi
  • ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ikinci maçında Rapid Bükreş'i 95-87 yendi.
  • İlk maçı da kazanan Mersin ekibi, son 16 turuna yükseldi.
  • Maç, Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynandı.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ikinci maçında ÇBK Mersin ile Romanya temsilcisi Rapid Bükreş karşı karşıya geldi.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 95-87'lik skorla ev sahibi takım ÇBK Mersin oldu.

İlk maçı da kazanan Mersin ekibi, son 16 turuna yükseldi.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Aleksandar Radonjic (Avusturya), Gilbert Hoxha (Arnavutluk), Elldin Uglari (Kosava)

ÇBK Mersin: Manolya Kurtulmuş 11, Juskaite 19, Geiselsoder 24 , Burke 23, Vanloo, Büşra Akbaş 8, Asena Yalçın 6, Sinem Ataş, Sventoraite 4

Rapid Bükreş: Cuic 27, Orban 8, Godri-Parau 12, Murray 15, Zivkovic 10, Ghizila 5, Bobar 10

1. Periyot: 24-27

Devre: 48-47

3. Periyot: 75-60

