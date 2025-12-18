Başakşehir'den Galatasaray maçı sonrası hakem tepkisi!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray, Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında sahasında Başakşehir'i konuk etti.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi ev sahibi sarı-kırmızılılar, 1-0 kazandı.

Mücadelede Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 22. dakikada Ahmed Kutucu kaydetti.

BAŞAKŞEHİR PENALTI BEKLEDİ

Turuncu-lacivertliler, 90+2. dakikada Galatasaraylı Arda Ünyay'ın Abbosbek Fayzullaev'e yaptığı müdahalenin ardından penaltı bekledi.

Hakem Halil Umut Meler ise oyunu devam ettirdi.

MAÇ SONU TEPKİ

Maçın ardından ise konuk takım Başakşehir'den bu pozisyonla ilgili çarpıcı bir paylaşım geldi.

Başakşehir, hakem Halil Umut Meler ve VAR hakemi Kadir Sağlam'a tepki gösterdi.

BAŞAKŞEHİR'İN PAYLAŞIMI

İstanbul temsilcisi, "Sahada Umut, VAR da SAĞLAM! Daha NE Kadar DEVAM?" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

(Görüntüler ATV'den alınmıştır.)