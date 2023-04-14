ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, USK Prag'ı devirerek finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu FIBA Kadınlar EuroLeague Final-Four mücadelesinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, USK Prag'ı 78-58 mağlup ederek finale kaldı. Böylece Avrupa Ligi finalinde Türk derbisi yaşanacak. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi kupayı kazanmak için mücadele edecek.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi’nde Dörtlü Final heyecanı yaşandı. Prag’ın ev sahipliğindeki organizasyonun ikinci maçında, temsilcimiz ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile Çekya ekibi USK Prag karşı karşıya geldi. Mücadele temsilcimizin 78-58'lik galibiyetiyle sona erdi. Bu sonuçla ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, kulüp tarihinde ilk kez finale yükseldi. Avrupa'da Türk finali ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, finalde ise bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Alagöz Holding ile karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki final karşılaşması 16 Nisan Pazar günü oynanacak. Temsilcimiz baştan sona üstün götürdüğü maçı kazandı Mersin ekibi, ilk periyodu 24-18 önde kapattı. Rakibinin taraftar baskısına rağmen iyi oyununu sürdüren ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, soyunma odasına 44-40 üstün gitti. Üçüncü çeyrekte Çekya temsilcisine sadece 9 sayı atma şansı tanıyan Mersin ekibi, bu periyodu 62-49'luk skor avantajıyla tamamladı. Etkili oyununu son çeyrekte de sürdüren ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, karşılaşmayı 78-58 kazanarak finale çıktı.