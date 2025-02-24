Cleveland Cavaliers, üst üste 7. galibiyetine ulaştı
AA & Ensonhaber

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 10 maç yapıldı.

Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers, konuk ettiği Memphis Grizzlies'i 129-123 yenerek art arda 7. galibiyetini aldı.

CAVALIERS, 47. GALİBİYETİNİ ALDI

Cavaliers'ın yıldızı Donovan Mitchell, 33 sayıyla maça damga vurdu.

Evan Mobley'ın 25 sayı, 13 ribauntla double-double yaptığı Cavaliers'te, Ty Jerome'ın 26 26 sayılık katkısı sezonun 47. galibiyetinde önemli rol oynadı.

Sezonun 20. yenilgisini yaşayan Memphis Grizzlies'te Ja Morant 21 sayı ve 10 asistle oynarken, Jaren Jackson Jr. ise 22 sayı üretti.

WAGNER VE BLAC, 23'ER SAYIYLA OYNADI

Orlando Magic, sahasında Washington Wizards'ı 110-90 mağlup ederek sezonun 29. galibiyetini aldı.

Magic'te Franz Wagner ve Anthony Black 23'er sayılık performansıyla galibiyetin mimarı olurken Paolo Banchero da 19 sayı üretti.

Richaun Holmes'ın 11 sayı, 10 ribaunt ve Jordan Poole'un 16 sayısı, Doğu Konferansı sonuncusu Wizards'ın 47. yenilgisini önleyemedi.

SONUÇLAR

Boston Celtics - New York Knicks: 118-105

Golden State Warriors - Dallas Mavericks: 126-102

Indiana Pacers - Los Angeles Clippers: 129-111

Milwaukee Bucks - Miami Heat: 120-113

Toronto Raptors - Phoenix Suns: 127-109

Orlando Magic - Washington Wizards: 110-90

Detroit Pistons - Atlanta Hawks: 148-143

Cleveland Cavaliers - Memphis Grizzlies: 129-123

New Orleans Pelicans - San Antonio Spurs:114-96

Minnesota Timberwolves - Oklahoma City Thunder: 123-130

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Emre Çalışkan
Editor