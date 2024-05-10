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Cleveland Cavaliers ve Dallas Mavericks, konferans yarı final serisini 1-1'e getirdi

Cleveland Cavaliers ve Dallas Mavericks, konferans yarı final serisini 1-1'e getirdi Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Cleveland Cavaliers, Boston Celtics'i 118-94, Dallas Mavericks ise Oklahoma City Thunder'ı 119-110 yenerek konferans yarı final serisinde durumu 1-1 yaptı.