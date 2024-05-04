Dallas Mavericks, Batı Konferansı yarı finaline çıktı

AA
NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda Dallas Mavericks, Los Angeles Clippers'ı 13 sayı farkla 114-101'lik skorla geçti.
Mavericks'te Kyrie Irving 30 sayı, Luka Doncic ise 28 sayı kaydetti ve galibiyette önemli rol oynadı.
Clippers'ta ise Norman Powell, 20 sayı kaydetti.
Magic, seride 3-3 eşitliği sağladı
Doğu Konferansı'nda play-off ilk turunda Orlando Magic, konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 103-96 yendi ve seride 3-3 eşitliği sağladı.
Magic'te Paolo Banchero 27 sayı ve Franz Wagner ise 26 sayı attı.
Cavaliers'ta Donovan Mitchell, 50 sayı kaydetmesinde rağmen takımına galibiyet getiremedi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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