Dallas Mavericks, Batı Konferansı yarı finaline çıktı
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NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda Dallas Mavericks, Los Angeles Clippers'ı 13 sayı farkla 114-101'lik skorla geçti.

Mavericks'te Kyrie Irving 30 sayı, Luka Doncic ise 28 sayı kaydetti ve galibiyette önemli rol oynadı.

Clippers'ta ise Norman Powell, 20 sayı kaydetti.

Magic, seride 3-3 eşitliği sağladı

Doğu Konferansı'nda play-off ilk turunda Orlando Magic, konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 103-96 yendi ve seride 3-3 eşitliği sağladı.

Magic'te Paolo Banchero 27 sayı ve Franz Wagner ise 26 sayı attı.

Cavaliers'ta Donovan Mitchell, 50 sayı kaydetmesinde rağmen takımına galibiyet getiremedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)