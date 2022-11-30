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    Dallas Mavericks, Kemba Walker'ı kadrosuna kattı

    Şubat ayından beri sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan New York Knick forması giyen Kemba Walker'ın yeni takımı Dallas Mavericks oldu.
    • 30.11.2022 - 16:08
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    Dallas Mavericks, Kemba Walker'ı kadrosuna kattı

    Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Dallas Mavericks, all-star oyun kurucu Kemba Walker'ı kadrosuna kattı.

    Arjantinli oyun kurucu Facundo Campazzo ile yolların ayrıldığını duyuran Mavericks, tecrübeli basketbolcu Walker ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

    Diz sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor

    Charlotte Hornets, Boston Celtics ve son olarak New York Knicks forması giyen 32 yaşındaki Walker, diz sakatlığı nedeniyle şubattan bu yana sahalardan uzak kaldı.

    Dallas Mavericks, Kemba Walker ı kadrosuna kattı #1

    Yıldız isim dört kez all-star seçildi

    Dört kez all-star seçilen ABD'li basketbolcu, NBA'deki normal sezon kariyerinde 19,5 sayı, 5,3 asist, 3,8 ribaunt ortalamaları yakaladı.

    Dallas Mavericks, Kemba Walker ı kadrosuna kattı #2

    Dallas Mavericks, Kemba Walker ı kadrosuna kattı #3


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