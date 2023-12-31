Dallas Mavericks, Luka Doncic'in yıldızlaştığı maçta Golden State Warriors'ı yendi

NBA'de normal sezona 6 maçla devam edildi. Dallas Mavericks, deplasmanda Golden State Warriors'ı 10 sayı farkla 132-122 yendi.
Maçı kazanan Mavericks'te Luka Doncic, 39 sayı, 10 asist ve 8 ribaunt kaydetti.
Warriors'ta Stephen Curry 25, Chris Paul ise 24 sayı atmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı.
Furkan'dan 2 sayı
Chicago Bulls, konuk ettiği Philadelphia 76ers'ı 105-92 mağlup etti. 76ers'ta sakatlığı nedeniyle yıldız oyuncu Joel Embiid süre alamadı.
Bulls'ta DeMar DeRozan 24 sayı, Coby White ise 20 sayı atarak galibiyette önemli rol oynadı.
Philadelphia 76ers'ta ise Tyrese Maxey, 20 sayı kaydetmesine rağmen mağlubiyeti önleyemedi.
76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, 2 dakika 17 saniye süre aldığı maçta 2 sayılık katkı verdi.
Sonuçlar:
Utah Jazz-Miami Heat: 117-109
Detroit Pistons-Toronto Raptors: 129-127
Indiana Pacers-New York Knicks: 140-126
Chicago Bulls-Philadelphia 76ers: 105-92
Minnesota Timberwolves-Los Angeles Lakers: 108-106
Golden State Warriors-Dallas Mavericks: 122-132Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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