Darüşşafaka, Aliağa Petkimspor'u rahat yendi

AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 16. hafta mücadelesinde Darüşşafaka ile Aliağa Petkimspor karşı karşıya geldi.

Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 83-64'lük skorla ev sahibi takım Darüşşafaka oldu.

Bu sonuçla ev sahibi takım, ligdeki 5. galibiyetini aldı. Konuk ekip ise 9. kez mağlup oldu.

SKOR DAĞILIMI

Darüşşafaka: Moore 3, Muhaymin Mustafa 8, Appleby 10, Tinkle 22, Brajkovic 5, Gach 16, Ege Demir 8, Pecarski 5, Smith 6, Tarık Sezgün, Enes Berkay Taşkıran, Tolga Kay

Aliağa Petkimspor: Beck 16, Dotson 12, Troy Selim Şav 2, Williams, Russell 2, Tyree 11, Yavuz Gültekin 1, Aldrigde 6, Echenique 14, Karahan Tuan Efeoğlu