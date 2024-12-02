Darüşşafaka, Merkezefendi Belediyesi Basket'i yendi

Haber Merkezi
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 8. hafta mücadelesinde Darüşşafaka ile Merkezefendi Belediyesi Basket karşı karşıya geldi.
Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı kazanan 88-68'lik skorla ev sahibi takım Darüşşafaka oldu.
SKOR DAĞILIMI
Darüşşafaka: Appleby 17, Moore 16, Tinkle 11, Gach 17, Ege Demir 6, Enes Berkay Taşkıran 8, Tarık Sezgün 2, Brajkovic 11, Tolga Kay, Ege Akçay
Merkezefendi Belediyesi Basket: McLemore 13, Arca Tülüoğlu 6, Lomazs 5, Cook 20, Bleijenbergh, Berke Aygündüz 5, Vanwijn 12, Moody 7, İsmail Karabilen
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