Darüşşafaka'yı yenen Anadolu Efes yarı finale yükseldi
AA

Türkiye Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Darüşşafaka ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.

Volkswagen Arena'da oynanan mücadelede kazanan 86-84'lük skorla konuk ekip Anadolu Efes oldu.

Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan Anadolu Efes, yarı finale yükseldi. Lacivert-beyazlı takım, yarı final serisinde Fenerbahçe-TOFAŞ eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İlk yarıyı Darüşşafaka önde tamamladı

Müsabakaya etkili başlayan Anadolu Efes, 3. dakikayı 9-5 önde geçti. Dış atışlardan ve boyalı alandan kaydettiği basketlerle toparlanarak lacivert-beyazlı ekibe üstünlük kuran Darüşşafaka Lassa, çeyreğin bitimine 58 saniye kala 9 sayılık fark yakaladı: 24-15. Yeşil-siyahlı takım, ilk periyodu 24-20 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Micic'in kazandırdığı basketlerle farkı kapatan Anadolu Efes, 14. dakikada skor üstünlüğünü ele geçirdi: 28-29. Kalan bölümde 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste 4 basket bulan Darüşşafaka, soyunma odasına 44-39 üstün gitti.

Darüşşafaka'yı yenen Anadolu Efes yarı finale yükseldi

Son çeyreğe Daçka önde girdi

İlk yarının son bölümündeki etkili performansını üçüncü periyodun başında da sürdüren Darüşşafaka, 22. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 49-39. Anadolu Efes, Olaseni ile boyalı alanda skor üreten ev sahibi takım karşısında Larkin'in kaydettiği 3 sayılık basketlerle bitime 26 saniye kala farkı 2 sayıya kadar indirdi: 63-61. Yeşil-siyahlı ekip, son çeyreğe 63-61 önde girdi.

Darüşşafaka'yı yenen Anadolu Efes yarı finale yükseldi

Anadolu Efes geriden gelerek kazandı

Dördüncü periyodun başında iki takım da karşılıklı basketler üretti ve son 6 dakikaya 70-70 eşitlikle gidildi. Büyük çekişmeye sahne olan kalan bölümde serbest atış çizgisinden kritik basketler bulan Darüşşafaka, bitime 1 dakika 20 saniye kala farkı 5'e çıkardı: 82-77. Micic ve Bryant ile dış atışlardan peş peşe isabetler sağlayan Anadolu Efes, bitime 18 saniye kala farkı 1'e çekti: 84-83. Kalan bölümde Doğuş Özdemiroğlu ile serbest atış çizgisinden kritik 2 basket fırsatını sayıya çeviremeyen Darüşşafaka Lassa'ya 5 saniye kala Beuabois'nın 3 sayılık basketiyle yanıt veren ve öne geçen Anadolu Efes, karşılaşmadan 86-84 galip ayrıldı.

Anadolu Efes, seriyi 2-0 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.

Darüşşafaka'yı yenen Anadolu Efes yarı finale yükseldi