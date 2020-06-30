Datome, resmen Olimpia Milano'da

Olimpia Milano, Fenerbahçe kariyerine nokta koyan Gigi Datome transferini açıkladı.

Fenerbahçe Basketbol Takımı'nda 5 yıldır forma giyen Gigi Datome'nin, kulüpten ayrılma kararı aldığı bugün kulüp tarafından yapılan açıklama ile duyurulmuş ve İtalyan basketbolcunun kariyerine başka bir takımda devam edeceği belirtilmişti.

TRANSFERİ DUYURDU

Olimpia Milano, Gigi Datome ile anlaşmaya vardığını resmi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla açıkladı.